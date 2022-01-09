Пресс-секретарь Назарбаева объяснил передачу поста главы Совбеза

«[Он] хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного ответа», — заявил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

По его словам, экс-президент и Касым-Жомарт Токаев всегда были «по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации». «И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», — отметил пресс-секретарь.

Публикации в прессе по поводу отсутствия Назарбаева на публике Укибай назвал попыткой дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.

5 января Токаев в обращении к нации заявил, что возглавил Совет безопасности республики. до него этот пост занимал Назарбаев после своей отставки с должности президента весной 2019 года.

Фото: Reuters