В Казахстане уже задержаны 5 000 человек

Но уже в одном из тех, кто публично по государственному телевизору признался в участии в беспорядках за деньги, узнали популярного джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, который часто гастролирует в Алматы.
Как пишет российской государственный канал "мужчине пообещали 90 тысяч тенге (около 15,2 тысячи рублей) и бесплатное проживание в Алма-Ате за участие в митинге. В город он прилетел 2 января, тогда же вышел на улицу с требованием реформ. Вместе с ним были и другие иностранцы".
Однако казахский telegeram-канал Orda.kz сообщает,что Рузахунов прилетел в Казахстан на гастроли. А родственники Рузахунова сказали журналистам, что его ытают и держат в неизвестном месте.