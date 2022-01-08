Из Twitter Токаева исчез пост о 20 тысячах напавших на Алматы «террористов»

Также из треда удален пост со словами «я считаю, что с террористами нельзя вести никаких переговоров с террористами, их надо убивать».

Остальные посты в ветке, опубликованной вечером 7 января, остались на месте, передает телеканал «Дождь»*.

О «20 тысячах напавших на Алматы» Касым-Жомарт Токаев говорил и в телеобращении днем 7 января. Однако тогда он называл их не террористами, а бандитами. Также президент заявил, что отдал приказ армии и правоохранительным органам Казахстана «без предупреждения» стрелять на поражение по «террористам».

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»