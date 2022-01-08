Президент Туркмении решил потушить газовый кратер «Врата ада»

Как передает Turkmenportal, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс, вместе с учеными найти решение проблемы.

По словам главы государства, «такое положение плохо влияет на экологию и здоровье людей, живущих неподалеку».

«К тому же мы теряем ценное сырье, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется - привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», — сказал Бердымухамедов.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» российский геолог Александр Соленый заявил, что техническая возможность потушить кратер существует, однако Бердымухамедову это будет не под силу, так как на взрывчатку и грамотных специалистов, которые смогут направить взрыв в кратере и обрушить природный объект, потребуется крайне много денег, и руководство республики не справится с поисками профессионалов и финансированием операции.

Геологи открыли подземное скопление газа в 1970 году. Его решили поджечь, чтобы избежать отравления газом людей и скота, рассчитывая, что со временем огонь утихнет. Но вырывающийся из-под земли газ продолжает гореть до сих пор. Диаметр газовой дыры - 60 метров, глубина - около 20 метров.