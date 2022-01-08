Токаев снял с должности замсекретаря Совбеза

Об этом сообщает официальный сайт президента Казахстана.

Ранее Токаев отправил в отставку своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января после того, как цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27). С каждым днем количество протестующих и столкновений с силовиками увеличиваются. Они привели к отставке правительства под руководством Аскара Мамина. Соответствующий указ президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал в ночь на среду, 5 января.

