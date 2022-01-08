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В окружении Назарбаева опровергли его отъезд из Казахстана

08.01.2022

Экс-президент находится в столице республики

Об этом заявил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

По его словам, бывший глава государства на прямой связи с действующим президентом, у него были телефонные разговоры с руководством дружественных стран, он также призывает всех сплотиться вокруг Касым-Жомарта Токаева «для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

Ранее в прессе появлялась информация, что Назарбаев вместе с дочерьми и их семьями покинул республику, так как среди прочих призывов митингующие требовали лишить его и его сторонников политического влияния. Назарбаев не появлялся на публике с конца декабря 2021 года.

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