В окружении Назарбаева опровергли его отъезд из Казахстана

Об этом заявил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

По его словам, бывший глава государства на прямой связи с действующим президентом, у него были телефонные разговоры с руководством дружественных стран, он также призывает всех сплотиться вокруг Касым-Жомарта Токаева «для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

Ранее в прессе появлялась информация, что Назарбаев вместе с дочерьми и их семьями покинул республику, так как среди прочих призывов митингующие требовали лишить его и его сторонников политического влияния. Назарбаев не появлялся на публике с конца декабря 2021 года.