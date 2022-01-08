США обсудят с Россией сокращение вооружения в Европе

Как передает NBC со ссылкой на источники в службе безопасности США, речь идёт о сокращении американских войск в странах Балтии и Польше. Ещё одной темой переговоров станут масштабы военных учений, проводимых в Восточной Европе. Со своей стороны американцы ждут, что Москва согласится уведомлять о передвижении своих войск, а также ракет «Искандер», способных нести ядерный заряд.

На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.