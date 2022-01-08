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#Казахстан

В Казахстане начали расследование в отношении 180 частных продавцов газа

08.01.2022

Предпринимателей задержали почти во всех областях республики

Агентство по защите и развитию конкуренции организовало антимонопольные расследования по признакам ценового сговора.

2 января из-за двукратного повышения цен на газ и бензин в нескольких населённых пунктах Казахстана начались акции протеста. Сначала люди требовали снижения цен на топливо, затем протесты стали политическими — люди требовали отставки правительства и кардинальных перемен в стране. Вскоре митинги переросли в вооруженное сопротивление, массовые беспорядки и погромы. Правительство ушло в отставку, цены на газ и бензин заморозили. Сейчас в Казахстане идет контртеррористическая операция. президент Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам стрелять по гражданам на поражение и без предупреждения.

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