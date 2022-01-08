Глава Комитета национальной безопасности задержан по подозрению в госизмене

Главу Комитета нацбезопасности поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщает пресс-служба КНБ, дело о госизмене было возбуждено 6 января. В тот же день Масимова задержали, однако ведомство сообщило об этом только сегодня.

Масимов — возглавлял правительство Казахстана с 2007 по 2012 год и с 2014-го по 2016-й. В промежуток между этими сроками он занимал должность руководителя администрации президента. В сентябре 2016 года Масимов был назначен главой комитета нацбезопасности. Ему 56 лет. Он уйгур, а не казах по национальности и в этом некоторые наблюдатели видят причину, по которой Масимов, ближайший к Назарбаеву человек, может стать главным ответственным за беспорядки в Алматы.

Ранее бывший советник первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что считает предательство чиновников и правоохранителей одной из причин кризиса в стране. По его словам, за 40 минут до нападения на аэропорт Алматы руководству воздушной гавани была дана команда снять оцепление и охрану.