Экс-банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане

Бывший руководитель АО «Банк Туран Алем» Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, сообщил об этом в интервью агентству Reuters.

«Я вижу себя лидером оппозиции... Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: «Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?» — рассказал он агентству.

Издание передает, что финансист не получал денег от Запада для координации протестов.

Также он призвал другие страны вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить «превращения Казахстана в Белоруссию».

В Казахстане 58-летний Аблязов заочно приговорён к 20 годам лишения свободы за хищение семи миллиардов долларов из «БТА банка» и к пожизненному сроку за организацию убийства его бизнес-партнёра Ержана Татишева. Сейчас он проживает во Франции, Париж отказал в выдаче финансиста.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января после того, как цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27). С каждым днем количество протестующих и столкновений с силовиками увеличиваются. Они привели к отставке правительства под руководством Аскара Мамина. Соответствующий указ президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал в ночь на среду, 5 января.