Миротворцев ОДКБ в Казахстане возглавил командующий ВДВ России Сердюков

Как сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, действиями миротворческих сил, направленных в Казахстан странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будет руководить командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Также он добавил, что созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Ранее Токаев попросил помощи у ОДКБ, после чего Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ.