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Миротворцев ОДКБ в Казахстане возглавил командующий ВДВ России Сердюков

07.01.2022

«В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ»

Как сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, действиями миротворческих сил, направленных в Казахстан странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будет руководить командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Также он добавил, что созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Ранее Токаев попросил помощи у ОДКБ, после чего Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ.

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