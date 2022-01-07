Генпрокуратура Казахстана начала расследование массовых беспорядков и актов терроризма

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в рамках расследования беспорядков. Как передает «Интерфакс», речь идет о делах по фактам организации и участия в массовых беспорядках, а также о начале досудебного расследования актов терроризма. Виновным по этим статьям может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу, которая займется расследованием причин беспорядков, установит виновных и привлечет их к ответственности.

Протесты в Казахстане продолжаются шестой день. По данным МВД, к вечеру 6 января, при столкновениях с полицией задержаны 2 298 человек. При этом сообщалось, что две тысячи задержаний приходятся на Алматы, где последние ситуация наиболее сложная. Министерство внутренних дел заявило накануне, что в ходе беспорядков погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 получили ранения. Точных данных о погибших и раненых среди гражданских не приводятся.

МВД Казахстана накануне пообещало «уничтожать» тех, кто не сложит оружие.