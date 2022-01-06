Чем обернется для России ввод войск в Казахстан?

С 1 января в Казахстане вдвое выросли цены на сжиженный газ. После этого в крупных городах республики начались массовые протесты. Протестующие захватывали административные здания, жгли машины полицейских и даже свергли памятник бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, но поручил ему исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Он также объявил по всей стране чрезвычайное положение и поручил кабмину на полгода ввести регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Как сообщил секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), воздушно-десантные силы Российской Федерации уже находятся в Казахстане и выполняют поставленные задачи.

Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил NT, что у России в Казахстане важнейшие стратегические интересы

«Вместо того, чтобы вторгнуться в Украину, вторглись в Казахстан, ввели туда войска. Хотя это тоже не очень приятно, но с другой стороны, точно там не просматриваются угрозы эскалации этого всего в ядерную войну. Из-за неопределенности в Казахстане очевидно, что с Украиной придется погодить, поскольку задействованы ВДВ. Непонятно, как миссия будет дальше развиваться, сколько ещё войск может потребоваться. Значит, что Центральный военный округ, который отвечает за Среднюю Азию, должен стоять в резерве, а именно армией Центрального округа весной усиливали правый фланг в районе Воронежа. В том числе и части ВДВ из Поволжья Центрального округа отправили сейчас в Казахстан, так что, по-видимому, придется пересматривать очень серьезно различные планы. В Казахстане у России важнейшие стратегические интересы. У Байконура усиливают охрану, там есть другие не менее важные стратегические объекты. В том числе единственный основной полигон по тестированию противоракетной обороны. Там очень многое осталось с советских времён, важнейших вещей в военном смысле. Если их потерять, то это будет трудно восполнить».

Политолог Илья Гращенков в эфире «Эхо Москвы» пояснил, в чем интерес России в отправке войск в Казахстан

«Россия отправляет в Казахстан свои войска, тем самым получая легальное право присутствовать на территории, которая представляет для нас большой интерес. Во-первых, как часть СССР, который нынешнее руководство так мечтает возродить в прежних границах. Во-вторых, в Казахстане проживает достаточно многочисленное русское население. В-третьих, даже на юге Казахстана есть наши интересы вроде Байконура, на который ежегодно тратят около 10 млрд рублей. В-четвертых, достаточно развитая экономика (42-е место в мире по ВВП) и геополитическое расположение между «опасными союзниками» в лице стремительной империализирующейся Турции и чудовищно разросшимся Китаем».

Гращенков напомнил, что во время обострения карабахского конфликта осенью 2020 года ОДКБ предпочла не вмешиваться.

«Правда сейчас очень важно, как себя ОДКБ впервые проявит в роли миротворца. В конфликте Армении и Азербайджана в Карабахе организация предпочла не вмешиваться и тихо слиться из конфликта. Теперь войска ОДКБ будут выступать в роли жандармов, подавляющих протест, а так как местное население в целом не очень довольно руководством (несмотря на полученный 71% на выборах партии “Нур Отан”, аналог нашей ЕР), то чересчур жесткие методы вроде белорусских могут привести к росту межэтнической напряженности между русскими и казахами в стране».

Михаил Ходорковский в Twitter раскритиковал решение Москвы отправить войска в Казахстан

«Идея с вводом российских войск (подфиговым листочком ОДКБ) в Казахстан для подавления протестов — прямой путь к межнациональному конфликту. Путин последовательно окружает Россию врагами…»

Политик Леонид Гозман в Facebook указал на смертельную угрозу для России

«Приглашение иностранных войск для борьбы со своим народом, по моим представлениям, — измена Родине. Но с президентом Токаевым, который обратился с такой просьбой к государствам ОДКБ, а фактически — к России, пусть разбираются в Казахстане. Я про нас. Каковы будут для нас последствия участия наши сограждан в подавлении протестов в Казахстане?

1. Протесты в Казахстане ничем не грозят России, но, возможно, представляют собой угрозу для власти наших нынешних правителей. Значит, наши солдаты будут защищать там не Родину, не ее безопасность, а в лучшем случае, существующий сегодня в России режим. А это не одно и то же.

2. В наших солдатах там будут видеть оккупантов, а значит, они там будут погибать — казахстанцы будут сопротивляться. Вспомните, что именно там уже в новое время было восстание против СССР, которое Москва подавляла войсками.

3. Часть военных Казахстана перейдут на сторону сопротивления. Кто-то, не делая этого открыто, будет помогать оружием и деньгами. Число жертв увеличится.

4. Наши солдаты там будут убивать, пусть даже стреляя в ответ. Это будет усиливать ненависть к нашей стране и ко всем нам. А к нам вернутся люди с опытом убийств.

5. В Казахстане живет большое число русскоязычных людей. Сколь бы хорошим или плохим ни было сейчас отношение к ним, оно станет сильно хуже — за имперскую политику нашего руководства будут расплачиваться они.

6. Наше руководство, напуганное происходящим в Казахстане, будет закручивать гайки, ужесточать внутреннюю политику. Впрочем, об этом, наверное, можно не волноваться — они и так делают в этом направлении все возможное. Сильно хуже не будет, но новые аресты неизбежны».

Руководитель казахской общины в Москве Полат Джамалов рассказал телеканалу «Дождь»*, как к происходящему относятся казахстанцы, живущие в России

«У казахов традиция — отношение к власти всегда было почтительное, вообще у восточных народов, если власть отвечает своим вниманием. А тут — да, пошли предъявить свои требования. Никто [от власти] не вышел, никто с ними не заговорил. Никто не пригласил их, чтобы обсудить».

Джамалов также назвал оккупацией отправку российских военных в Казахстан.

«Какими бы формулами ни обволакивали эту затею, суть одна: это оккупация. Казахи… я просто хочу сказать, что те, кто принимал решение, абсолютно не понимают, что такое казахский менталитет. У них свои представления о том, что такое казахский народ. История казахов очень сложная, неоднозначная, она выработала определенный менталитет. Казахи никогда не терпели оккупации».

«Это натуральная оккупация. Если придадут ей характер, что появились, якобы защищая русских, это будет кошмар», — заявил он позднее в эфире радио «Говорит Москва», добавив, что «казахи поднимутся на защиту страны».

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр иностранных агентов

Фото: Минобороны России