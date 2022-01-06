Рэпер Face покинул Россию

Рэпер Face (Иван Дремин) покинул Россию, написала в Facebook его тетя, зампред Общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова.

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — заявила она, не уточнив, когда музыкант уехал из РФ и по каким причинам. Позднее она удалила этот комментарий.

Об отъезде рэпера сообщил и экс-глава Общественной палаты республики Ростислав Мурзагулов. «Надеюсь, что и Face вернется жить и работать в Россию, которой и он не враг», — цитирует его издание UFA1.RU.

В сентябре 2021 года в России стали массово отменять и запрещать концерты Face. Сам рэпер заявил тогда, что это связано с его политическими взглядами. В ноябре стало известно, что рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн покинул Россию.