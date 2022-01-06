Правительство Казахстана установило предельные розничные цены на сжиженный газ для автотранспорта

Также на 180 дней зафиксированы цены на бензин — от 89 до 215 тенге за литр в зависимости от марки топлива. Дизель будет стоить 230-260 тенге за литр.

«В ближайшее время будет введен временный — на 180 дней — мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в т.ч. говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота — на 6 месяцев, картофеля и моркови — на 3 месяца», — также сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.