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Секретный самолет Нацгвардии Казахстана приземлился в ОАЭ

06.01.2022

В Дубае находится недвижимость семьи Нурсултана Назарбаева

Embraer Legacy 650 вылетел из Нур-Султана вечером 5 января, а приземлился в международном аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Данные о полете были скрыты, воздушное судно может принадлежать Национальной гвардии Казахстана.

Ранее некоммерческая группа C4ADS совместно с OCCRP опубликовали расследование, согласно которому в Дубае находится недвижимость семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Резиденции в Дубае есть у его внука Нурали Алиева и зятя Тимура Кулибаева. Также в ОАЭ находится недвижимость экс-главы Комитета нацбезопасности Карима Масимова, отправленного накануне в отставку.

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