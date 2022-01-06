Суд в США отказал россиянину Клюшину в освобождении под залог

Как передает Bloomberg, защита предлагала в качестве залога квартиру в Лондоне. По данным AP, речь идет о сумме в $2,5 млн. адвокаты ходатайствовали о том, чтобы Владислав Клюшин находился под домашним арестом в Бостоне. Однако судья Мариан Боулер согласилась с доводами прокуратуры, что россиянин может сбежать, уточняет «Коммерсантъ».

Владислав Клюшин — основатель и владелец ИТ-компании «М13», которая по заказу российских властей создает системы мониторинга СМИ. В частности, она разработала систему «Катюша», которой пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах.

Россиянина задержали и арестовали в марте 2021 года по запросу США. Его обвинили в проведении «десятков миллионов инсайдерских сделок». Следствие считает, что нелегальный доход составил $82,5 млн. Адвокаты Клюшина уверены, что американские власти пытаются получить от их подзащитного секретные сведения, касающиеся его сотрудничества с Кремлем и российскими силовыми структурами.