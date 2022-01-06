События в Казахстане 6 января. Онлайн

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СМИ Казахстана сообщают, что в Алматы силовики восстановили контроль над всеми зданиями госорганов

Протестующие в Актау и Жанаозене потребовали вывести все иностранные войска с территории Казахстана

МВД Казахстана пообещало убивать отказавшихся сложить оружие

МВД Казахстана сообщает о вытеснении протестующих с площади Республики в Алматы

МВД Казахстана опубликовало обновленные данные о погибших сотрудниках

Полиция опровергла сообщения о захвате телевышки «Коктобе» протестующими в Алматы.

Кадры прибытия российских десантников в Казахстан

Новые кадры перестрелки и взрывов в центре Алматы.

Президент Киргизии сделал заявление по поводу отправки контингента ОДКБ в Казахстан. По словам Садыра Жапарова, киргизские солдаты не будут стрелять «в митингующих братьев-казахов».

Курганская область готовится к приему беженцев из Казахстана.

Появились сообщения о захвате протестущими телевышки «Коктобе» в Алматы.

Силовики в Алматы сообщили, что убили нескольких протестующих. Это произошло возле Департамента полиции города.

Казахстанское телевидение публикует кадры столкновений в Алматы.

Появились сообщения о перестрелке на площади Республики в Алматы.

МИД Казахстана опроверг информацию о приостановке въезда иностранцам. Это не соответствует действительности, заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадьяров.

Власти России задумались об организации вывозных рейсов из Казахстана. «Вопрос обсуждается, безусловно. Не только в комитете. Какое будет решение, сегодня к концу дня узнаете, думаю», — сообщил изданию «Подъём» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

В Казахстане появился первый лидер протеста. В Алматы от лица манифестантов выступил диссидент Жасарал Куанышалин. Он заявил, что митингующие не имеют отношения к мародерам и погромам. По словам Куанышалина, против его соратников применялось боевое оружие, погибло как минимум 30 человек.

В пригороде Актау протестующие обедают вместе с взятыми в плен военными

Минобороны РФ продолжает переброску подразделений ВС РФ в Казахстан.

Видео зачистки улиц Алматы

В Алматы силовики массово задерживают протестующих и мародеров.

Мирный митинг в Жанаозене

Правительство Казахстана установило предельные розничные цены на сжиженный газ для автотранспорта. Показатели варьируются от 55 до 70 тенге за литр.



Группировка белорусских хакеров объявила о начале деанонимизации направленных в Казахстан белорусских военнослужащих.

Казахстан запретил въезд всем иностранцам в связи с режимом чрезвычайного положения, сообщает посольство республики в Ташкенте. Всем, кроме войск ОДКБ.

В Актау возобновился митинг на центральной площади. Ранее участники протеста записали видео с призывом к миру и разошлись.

Россия рассматривает события в Казахстане «как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», — заявление МИДа

Появились сообщения, что Россия отправляет в Казахстан 3 000 военнослужащих для подавления протестов, Белоруссия — 500. Подтверждения это информации пока нет.

Лукашенко призвал протестующих в Казахстане к диалогу с Токаевым и встать на колени перед военными.

Армения направит в Казахстан 70 военнослужащих в рамках контингента ОДКБ. Таджикистан отправляет около 200 солдат.

Секретный самолет Нацгвардии Казахстана приземлился в ОАЭ. В Дубае находится недвижимость семьи Нурсултана Назарбаева.

В «Яблоке» не исключают «российской аннексии» части территории Казахстана в результате отправки туда миротворцев.

Видео колонны российских десантников на бронетехнике, направляющихся в Казахстан

Бронемашины на улицах Алматы

Казахстанские военные в Алматы не стали занимать площадь Республики. Сегодня утром военные вступили в боестолкновение с манифестантами на площади Республики в Алматы. Когда протестующие отступили за укрытия, войска погрузились в автомобили и покинули площадь в неизвестном направлении.

Участники митинга в Актау убирают за собой площадь после митинга

В Актау протестующие записали видеообращение с призывом к миру.

Власти Киргизии пообещали, что республиканские миротворцы не будут противостоять протестующим в Казахстане. «Отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Республике Казахстан», — заявил пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев. По его словам, киргизские подразделения займутся исключительно охраной стратегических объектов.

В Актау митинг проходит мирно. На площади много людей в рабочих спецовках.

«Аэрофлот» отменил сегодняшние рейсы в Казахстан. В частности — в Алматы, Нур-Султан и Актау.

В комитете Госдумы по делам СНГ не увидели внешних причин протестов в Казахстане. Депутат Затулин считает. что это конфликт между Токаевым и Назарбаевым.

Кадры отправки российских десантников в Казахстан

В Киргизии начались акции против ввода миротворцев ОДКБ от республики в Казахстан

Заявление Алматинской комендадутры.

В Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций. Функционируют только Нацбанк республики и фондовая биржа. «Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил в эфире телеканала «Хабар 24» официальный представитель Национального банка Олжас Рамазанов.

Полиция Алматы заявила о «ликвидации» десятков участников протестов. Административные здания и департамент полиции города минувшей ночью подверглись атаке манифестантов, была предпринята попытка штурма. Официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек заявила, что личности преступников устанавливаются. Спецоперация продолжается в районе административных зданий. Жителей и гостей города просят воздержаться от выхода из дома, добавили в полиции.

Президент Казахстана дал кабмину ряд срочных поручений. Среди них: силовые структуры должны повысить боеготовность и оснащённость, а также «поддержать моральный дух военнослужащих»; принять меры по защите диппредставительств, субъектов иностранных инвестиций и бизнеса; создать следственную группу по выявлению причин случившегося и привлечь виновных к ответственности; администрации регионов должны обеспечить материальную поддержку семьям погибших полицейских и военных; создать комиссии по оценке суммы ущерба, приступить к восстановлению административных зданий, соцобъектов, жилых домов в Алматы и других регионах; обеспечить восстановление работы банков второго уровня и других финансовых организаций.

Россия направила в Казахстан две роты ВДВ. Они вошли в состав миротворческих сил ОДКБ. Сейчас «самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента, передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — сообщает секретариат Организации Договора о коллективной безопасности. По данным РЕН ТВ, в Казахстан от России направлены рота спецназа 76-й дивизии ВДВ и рота 45-й бригады спецназа ВДВ, еще несколько бригад спецназа находятся в повышенной готовности.