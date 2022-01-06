Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пытками в колониях

Документ опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства и при необходимости «подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы».

Тема насилия в структуре ФСИН вновь стала широко обсуждаться после того, как в октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео пыток из саратовской колонии, которое стало поводом для нескольких уголовных дел, а ФСБ и Генпрокуратура начали серию проверок. Позднее правозащитники показали видео с издевательствами над заключенными в других регионах. На фоне этого скандала президент сменил главу ФСИН. 20 декабря в Госдуму внесли законопроект о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки.