В Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций

«Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил в эфире телеканала «Хабар 24» официальный представитель Национального банка Олжас Рамазанов.

Он добавил, что с 6 января в Казахстане приостанавливается работа всех банков второго уровня и казахской фондовой биржи.

Из-за этого в единственном работающем банке в Нур-Султане образовалась очередь из людей, которые пытаются снять деньги, отмечает «Sputnik Казахстан».