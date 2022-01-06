Президент Казахстана дал кабмину ряд срочных поручений

Среди опубликованных поручений Касым-Жомарта Токаева:

силовые структуры должны повысить боеготовность и оснащённость, а также «поддержать моральный дух военнослужащих»;

принять меры по защите диппредставительств, субъектов иностранных инвестиций и бизнеса. МИД должен обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами и международными организациями;

создать специальную следственную группу по выявлению причин случившегося и привлечь виновных к ответственности;

администрации регионов должны обеспечить материальную поддержку семьям погибших полицейских и военных;

запустить прямую линию с данными о пострадавших и пропавших без вести;

создать комиссии по оценке суммы ущерба, приступить к восстановлению административных зданий, соцобъектов, жилых домов в Алматы и других регионах, стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социнфраструктуры;

обеспечить восстановление работы банков второго уровня и других финансовых организаций.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, но поручил членам кабмина исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.