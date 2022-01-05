Самолет с россиянами не может вылететь из Алматы из-за протестов

Пассажиры находятся на борту, сообщил РБК один из пассажиров Boeing 767 компании Air Astana.

По его словам, самолет четыре часа находится на взлетно-посадочной полосе, однако про вылет ничего не известно. Паники среди пассажиров нет.

«Вылет должен был быть в 18:55 местного времени (15:55 мск). Связи с аэропортом нет, потому что он захвачен протестантами. Пилот, наверное, сам не знает, что ему делать. Ничего по поводу вылета не сообщают», — рассказал он.

Самолет почти заполнен, отметил пассажир, свет погашен, закрыты иллюминаторы. «В надежде, видимо, чтобы нас никто не опознал со стороны аэропорта, наверно», — добавил очевидец.

Ранее протестующие захватили аэропорт Алматы, крупнейший в Казахстане, после чего авиакомпании начали отменять рейсы в этот город. Пассажиров из терминала эвакуировали.

Позднее власти сообщили о начала спецоперации по борьбе с «террористическими бандами». Согласно заявлению городской администрации, аэропорт уже освобожден. Однако местные жители пишут в соцсетях, что протестующие сами ушли из аэропорта, разгромив терминал.