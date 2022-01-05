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МВД Казахстана назвало число погибших сотрудников в результате протестов

05.01.2022

В столкновениях с манифестантами погибли восемь правоохранителей, 317 получили ранения
Такие обновленные данные приводит республиканское министерство внутренних дел. При этом число жертв и пострадавших среди протестующих там не привели.

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