Close
Главная
Рубрики
Авторы
Новости
Архив
THE NEW TIMES
Новое время
Разделы
Рубрики
Авторы
Архив журнала
Новости
Реклама
×
Поиск
Главное
Мнения
Дискуссии
Интервью
Портреты
Расследования
/
Дума
Кремль
Навальный
Путин
Сечин
Трамп
Сирия
Украина
#Казахстан
#Новости
МВД Казахстана назвало число погибших сотрудников в результате протестов
05.01.2022
В столкновениях с манифестантами погибли восемь правоохранителей, 317 получили ранения
Такие обновленные данные приводит республиканское министерство внутренних дел. При этом число жертв и пострадавших среди протестующих там не привели.
×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.