Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане

Сообщается, что к президентскому дворцу в Нур-Султане стянуты дополнительные подразделения полиции.

Сообщается также, что протестующие в Алматы захватили здание управления Комитета нацбезопасности. Было ли там оружие, не уточняется.

Вслед за Алматы и Актау работу приостановил аэропорт в Актобе. В Алматы протестующие разгромили терминал аэропорта и Duty Free. Несколько авиакомпаний уже заявило, что отменяют рейсы в Казахстан.

Тем временем оператор «Казахтелеком» включил проводной интернет в некоторых регионах, в том числе в Актау. Страна была полностью отключена от глобальной сети более пяти часов.