ЕС призвал стороны конфликта в Казахстане к деэскалации

«Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они останутся ненасильственными и участники будут избегать любого подстрекательства к насилию. Европейский союз также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и соблюдать свои международные обязательства» — сказано в тексте.

В заявлении также выражается надежда, «что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в Интернете и офлайн».