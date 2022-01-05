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Протестующие захватили аэропорт Алматы

05.01.2022

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили эту информацию, отметив, что военные покинули здание
«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», – сообщили изданию Orda.kz в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

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