Протестующие захватили аэропорт Алматы

«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», – сообщили изданию Orda.kz в пресс-службе международного аэропорта Алматы.