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#Новости

В казахстанском Атырау погиб участник протестов

05.01.2022

Он скончался после ранения в голову, когда полиция открыла огонь
Как сообщают местные СМИ, силовики начали стрелять по манифестантам. Также поступает информация из Атырау, что как минимум один человек ранен.

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