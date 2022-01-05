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В казахстанском Атырау погиб участник протестов
05.01.2022
Он скончался после ранения в голову, когда полиция открыла огонь
Как сообщают местные СМИ, силовики начали стрелять по манифестантам. Также поступает информация из Атырау, что как минимум один человек ранен.
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