Протесты в Казахстане: мнения и прогнозы экспертов

Акции протеста начались в Казахстане 2 января после того, как цена за литр сжиженного газа была поднята в два раза : с 50-60 до 120 тенге. Протесты быстро охватили всю страну, начались столкновения протестующих с силовиками, экономические лозунги сменились политическими. Власти попытались потушить пожар, объявив о возврате прежних цен на сжиженный газ, об отставке правительства, а потом и об отставке с поста председатель Совета национальной безопасности теневого главы страны, 82-летнего Нурсултана Назарбаева, который с конца советских времен и до декабря 2019 года был президентом Казахстана.

Многие вспомнили белорусские протесты 2020 года. Однако, директор международных проектов Института национальной стратегии полагает такое сравнение некорректным.

«Есть две больших разницы. Казахстан должен пройти между Сциллой и Харибдой, между Белоруссией и Киргизией, где толпа захватывает административные здания, приводит к смене власти. Пока чаша весов колеблется, но однозначно можно говорить, что радикально силового сценария не происходит. Нет санкций на применение боевого оружия, это видно по картинкам».

Марат Шибутов, казахстанский политолог, напротив воздержался от конкретных прогнозов. «Протесты идут в разных регионах, конкретно в Алматы идут массовые беспорядки, поэтому пока не знаем, что тут будет. Идёт мощное противостояние силовиков с толпой, поэтому неизвестно, что дальше будет, какие силы придется задействовать».

Александр Баунов, главный редактор сайта Московского центра Карнеги в своем посте в Facebook отметил, что "Казахстан всегда старался не втягиваться в противостояние России с Западом, поддерживать настоящий, а не выдуманный, как у недавнего Лукашенко, баланс, быть дружественным и Западу, и России (и Китаю), и другим, а не просто использовать их противоречия, как белорусская власть.Зато в России, едва наступить утро, успевшие проснутся полуофициальные спикеры и замещающие их государственные издания немедленно обвинили Запад в раскачивании ситуации, подготовке революции, белорусском сценарии и т.п./.../ Хотя в Казахстане есть недовольные среди обычных граждан и в элите, география Казахстана избавляет его от сюжета, который доминирует в государствах бывшей европейской части СССР: с кем вы — с Москвой, или с демократической Европой. Когда ты не между Россией и Европой, а между Россией и Китаем, бегство от географии еще менее реально. Киргизия, где власть в результате протестов менялась трижды, во внешней политике не изменила своей географии".

Политолог Кирилл Рогов заметил, что до недавнего времени считалось, что Казахстан показал пример технологии транзита власти, но теперь стало ясно, что «лидеров нации», «отцов отечества» не бывает в этом социальном пространстве. «Елбасы» (лидер нации) превратилось в «шалкет» (старик, уходи).



Политолог Алексей Макаркин также отмечает, что резкий рост цен на газ стал лишь поводом для протеста, истинная причина кроется в недовольстве властью.

«Газовые протесты в Казахстане продемонстрировали уязвимое место местной модели властного транзита. Обычно уязвимость ищут во внутриэлитных отношениях, но за казахстанскими массовыми выступлениями пока не видно каких-либо влиятельных игроков. Триггером выступил стремительный рост цен на сжиженный газ, но основная причина – общее социальное расслоение, недовольство многих казахстанцев социально-экономической политикой, которую они считают несправедливой".

Фото: протестующие сбрасывают статую Назарбаева в Талдыкоргане

