Протесты в Казахстане. Онлайн.

Горит первый этаж акимата (администрации) Алматинской области В Алматы загорелось здание прокуратуры Протестующие нападают на военных В Актобе протестующие штурмуют здание администрацииСтолкновения с полицией начались и в преимущественно русскоязычных регионах Казахстана. На видео — Петропавловск Митинг в Павлодаре проходит спокойно Как следует из данных сервиса Flightradar, за сутки из Нур-Султана (Астана) и Алматы в Европу вылетело около десяти бизнес-джетов. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана.

В Актобе силовики применили против манифестантов водометы. Температура воздуха в городе сейчас около 0 градусов.

Военные в Алматы избивают протестующих

В столице Казахстана Нур-Султане (Астане) введено чрезвычайное положение до 19 января.

В Атырау полицейские начали переходить на сторону протестующих.

Аким Костаная — единственный высокопоставленный чиновник, кто сегодня вышел к протестующим выслушать их требования.

В Алматы протестующие разгромили офис местного отделения правящей партии Казахстана «Нур Отан», возглавляемой экс-президентом РК Нурсултаном Назарбаевым

Протестующие штурмуют акимат Атырау

В Семее на востоке Казахстана протестующие вышли к зданию администрации. Их встречает кордон силовиков и колючая проволока.

В Казахстане напомнили СМИ об уголовной ответственности за фейки во время ЧП. Режим введен в трёх областях и столице страны на фоне протестов. СМИ не должны распространять информацию, которая может дестабилизировать ситуацию.

В Алматы протестующие останавливают машины скорой помощи. В 2020 году во время протестов в Белоруссии на автомобилях скорой помощи передвигались силовики.

Официальные данные от полиции Алматы: сожжено 120 машин (в том числе 33 полицейских); в городе подожгли здание акимата и полиции; разбито 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита и около 100 офисов; пострадали более 500 человек.

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алматы

Кремль открестился от помощи властям Казахстана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил изданию «Подъём» на вопрос, обращался ли Касым-Жомарт Токаев к Владимиру Путину за содействием в урегулировании ситуации: «Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне!»

В Актау силовики переходят на сторону протестующих. Полицейские вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа.

Меры охраны усилены у здания диппредставительства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве — ТАСС

В Аральске протестующие перекрыли трассу и железнодорожный переезд. Люди требуют отставки Токаева и Назарбаева, а также установления парламентской республики.

Сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране. В частности, невозможно открыть страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, также недоступна страница Sputnik Казахстан.

В Актобе взрывы на входе в здание акимата

Появились сообщения, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с семьёй эвакуирован в Россию. Подтверждения этой информации нет.

Опубликовано видео с пострадавшими после взрывов на входе в акимат Актобе. Пока люди оттаскивали раненых, силовики поливали их из водомета. Температура воздуха сейчас в городе -1 градус.

Оператор «Казахтелеком» отключил интернет во всей стране, согласно данным GlobalCheck. Не работают проводной интернет и мобильная связь.

Оружейные магазины в Алматы сообщают о нападениях и грабеже. Полиция не реагирует на их звонки.

Протестующие заняли старую резиденцию президента Казахстана в Алматы. Она находится рядом с городской администрацией, здание которой демонстранты тоже взяли штурмом и подожгли.

В Казахстане полностью отключен интернет, сообщает Global Check

В Казахстане приостановил вещание телеканал КТК, принадлежащий фонду Назарбаева. «Нам поступил сигнал от охраны, что здание будет обесточено, соответственно, нам нужно эвакуироваться, иначе мы не сможем выйти. После того, как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала», – приводят СМИ слова сотрудника телеканала.

Работники металлургического комбината в Балхаше устроили забастовку

В Алматы протестующие захватили здание коррпункта телеканала «Мир24» и потребовали выхода в прямой эфир. В помещение ворвались люди с дубинками, которые около часа удерживали сотрудников телеканала, а потом вывели сотрудников из здания.

Алматы почти полностью перешел под контроль протестующих, силовики покидают позиции. Журналисты сообщают, что в городе хаос.

Тем временем администрация президента Казахстана анонсировала обращение Касым-Жомарта Токаева к нации. «Сейчас глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана в связи с текущей ситуацией в стране», – заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

К протесту присоединились все регионы Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к нации. «В нашем любимом городе толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими. Это организованно действующие заговорщики. Политические реформы будут продолжаться, позднее расскажем», — заявил он. Токаев пообещал, что останется в столице страны, тем самым опровергнув сообщение об отъезде в Россию. Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета безопасности. Структуру возглавит действующий президент. Токаев заявил, что в ситуации с протестами намерен «действовать жестко».

Текст обращения Касым-Жомарта Токаева к нации

«Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит.

Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными.

В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ».

Токаев также заявил о жертвах среди силовиков.

Видео заявления Токаева

В Атырау отдел полиции в полном составе перешел на сторону протестующих.

Тем временем из Казахстана в Россию продолжают вылетать бизнес-джеты

«Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения», — сообщил у себя в Telegram-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на источник в МИД. Подробностей он не привел.

Самолет мужа Динары Назарбаевой, дочери елбасы, вылетел в Киргизию.

Ту-214 спецотряда «Россия» пересек российско-казахстанскую границу и находится на территории РК.

В Талдыкоргане протестующие пытаются снести памятник Нурсултану Назарбаеву.

В Алматы протестующие захватили аэропорт. Сотрудников эвакуируют. Авиасообщение с городом прервано. Тем временем местные СМИ пишут, что в Атырау полиция открыла огонь по протестующим, один из них скончался после ранения в голову. Ещё как минимум один человек ранен

В пресс-службе аэропорта Алматы подтвердили захват объекта протестующими. «Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», – сообщили изданию Orda.kz в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

ЕС призвал стороны конфликта в Казахстане к деэскалации. «Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они останутся ненасильственными и участники будут избегать любого подстрекательства к насилию. Европейский союз также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и соблюдать свои международные обязательства» — говорится в заявлении Евросоюза.

Также там выражается надежда, «что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в Интернете и офлайн».

Митингующие разгромили и подожгли здание телеканала «Казахстан» в Алматы. Как пишет Orda.kz, перед этим манифестанты избили сотрудников телеканала, вскрыли сейфы, забрали аппаратуру.

Путин, Лукашенко и Токаев провели переговоры. Президенты России, Белоруссии и Казахстана обсудили по телефону ситуацию в среднеазиатской республике, передает государственное белорусское информагентство «БелТА» по ссылкой на пресс-службу белорусского президента. Уточняется, что Лукашенко созвонился сначала с Путиным, а затем — с Токаевым. В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ, также отмечается в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане. Ранее такой режим действовал только в четырех регионах страны. Сообщается, что к президентскому дворцу в Нур-Султане стянуты дополнительные подразделения полиции.

Казахские диаспоры собираются «поддержать родину» в Москве. Возле Чистых прудов и Красной площади полиция усиливает охрану. Сегодня возле посольства Казахстана в Москве были задержаны семь активистов «Революционной рабочей партии», которые вышли в поддержку протестов в республике.

Первый казахский космонавт, генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров призвал ОДКБ ввести в республику войска. «Если нам в Казахстане не хватает наших сил подавить… давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Этот договор есть ОДКБ. Если сюда войдут войска ОДКБ, лишним не будет», — заявил он в эфире гостелеканала «Хабар». В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

МИД России рекомендовал соотечественникам в Казахстане воздержаться от посещения мест скопления людей. Госдеп США выступил с аналогичным заявлением несколькими часами ранее.

МВД Казахстана назвало число погибших сотрудников в результате протестов. В столкновениях с манифестантами погибли восемь правоохранителей, 317 получили ранения. При этом в министерстве не привели число жертв и пострадавших среди протестующих.

Токаев попросил ОДКБ о поддержке Казахстана. Президент республики сообщил, что направил обращение лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности. «Обращение к партнёрам ОДКБ считаю уместным и своевременным», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

В Алматы началась антитеррористическая спецоперация, заявил вице-мэр Ержан Бабакумаров. По его словам, аэропорт уже свобожден от манифестантов.



Председателем Комитета национальной безопасности Казахстана назначен Ермек Сагимбаев. Карим Масимов отправлен в отставку.

Токаев уволил начальника своей охраны Сакена Исабекова. Также президент освободил от должности заместителя начальника Службы государственной охраны республики.

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Токаевым. Премьер Армении также сообщил о начале консультаций по ситуации в Казахстане с главами стран ОДКБ.

Рогозин: «На космодроме "Байконур" усилили вооруженную охрану ключевых объектов на фоне протестов и беспорядков в Казахстане».

В Алматы завершается очередной день протестов

В Алматы зашли силовики, ранее оставившие город на фоне протестов. Об отсутствии полиции на улицах сообщали, в том числе, российские государственные СМИ. Теперь в Алматы слышны выстрелы, люди бегут в поисках укрытия.

Появились сообщения, что видео выше — фейк. Telegram-каналы пишут, что кадры сняты накануне, на них наложены звуки выстрелов.

Утром в Алматы готовится большая зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков, пишут местные издания



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Фото: Reuters