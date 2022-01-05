Правительство Казахстана ушло в отставку. Протесты в стране продолжаются

Согласно указу главы государства, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров. Токаев возложил на ушедшее правительство ответственность за повышение цен на газ, подчеркнув, что кабмин не справился с одной из своих основных задач — сдерживанием инфляции.

Также Токаев освободил от должности госсекретаря страны Крымбека Кушербаева и назначил на этот пост своего помощника Ерлана Карина. Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Мурат Нуртлеу стал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности.

Несмотря на отставку кабмина, в центре Алматы возобновились столкновения протестующих с полицией. Силовики применяют к демонстрантам спецсредства, протестующие избили нескольких правоохранителей. Манифестанты пытаются прорваться в администрацию Алматы, в здании выбиты окна и двери.

По официальным данным, в ходе массовых манифестаций пострадали 137 полицейских и 53 участника акций.

Накануне 4 января Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы чрезвычайное положение, запрещающее, помимо прочего, все массовые акции. Режим ЧП был введен также в Алматинской и Мангистауской областях.

Отставка правительства произошла на фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный газ, которые начались сразу после Нового года. Цены поднялись с 50-60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 российских рублей). Протесты начались в Жанаозене, но позднее распространились и на другие города страны.

Фото: скриншот из видео штурма акимата Алматы