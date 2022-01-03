Мир, дружба, обнимашки

3 января на сайте Кремля и американского Белого дома появилось совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, которые заявили , что : «Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».

Текст, как будто прилетел из прошлого, из 1970-х, когда Холодная война была в разгаре и на Западе строили бомбоубежища, а в Советском Союзе учили школьников надевать противогазы. «Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено».

Учитывая, что ядерное оружие давно уже расползлось по планете, оно, как считают специалисты, есть еще и у Индии, Израиля, Пакистана, работа над его созданием идут в Иране и в Северной Кореи, появление этого заявление вызывает недоуменные вопросы.

Не исключено, что обнародование этого заявление имеет целью "умиротворение русского тигра"— очередной реверанс в сторону Путина с тем, чтобы предотвратить вторжение в Украину.

Как предупреждала пару лет назад Фиона Хил, которая была советником по России и Евразии 45-го президента США Трампа, главное, что хочет слышать Владимир Путин, так это признание того, что Россия — равноправный игрок на международной арене.

Заявление, что Россия не более чем "региональная держава", сделанное в свое время 44-м президентом США Бараком Обама, вызвало крайне болезненную реакцию Кремля, за которой последовало участие России в сирийской гражданской войне на стороне диктатора Асада. В результате, Россия стала реальным игроком на Ближнем Востоке, что заставило Обаму и его коллег в западном мире отказаться от обструкции, которой Путин был подвергнут на саммите G-20 в Австралии в 2014 году после включения Крыма в состав РФ.

Не исключено, что подписывая подобные совместные с Россией и Китаем заявления, Запад дает возможность Кремлю и Путину сохранить лицо и при этом отказаться от эскалации в Украине.