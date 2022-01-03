И тут Штирлиц подумал:«Это провал»

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники как в российской разведке, так и в специальных службах Запада, пишет, что Владислав Клюшин, владелец технологической компании М-13, задержанный в Швейцарии в прошлом году по обвинению в инсайдеровских сделках и экстрадированный в США 18 декабря, может стать бесценным источником о секретных кибероперациях российской власти.



Как пишет Bloomberg, еще за два года до отъезда Клюшина из России с ним на контакт вышли представители секретных служб США и Великобритании.

В марте 2021 года Клюшин, как писало российское государственное агентство ТАСС, был задержан в аэропорту города Сьон, «куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт».

Источники Bloomberg, однако, утверждают, что Клюшин, прилетевший на частном самолете, тут же был обеспечен в Швейцарии самым высоким уровнем безопасности.

США инкриминировали Клюшину, по данным ТАСС «хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", и обвинение в "краже более $10 млн».

На основании этого американские власти потребовали экстрадиции в США.

В свою очередь Россия предприняла все возможные усилиями, чтобы Клюшин был отправлен домой, последовательно обжалуя решения об экстрадиции в федеральном суде Швейцарии.

Однако, как свидетельствуют юридические документы США, Европы и Швейцарии, на которые ссылаются журналисты Bloomberg, Клюшин не воспользовался последним шансом обжаловать свою экстрадицию в США. Что весьма озадачило людей в Москве.

Если верить Bloomberg, Россия потеряла, а США приобрели серьезный источник информации о уже совершенных и, возможно, планируемых хакерских атаках против США, его ведомств и корпораций.

Если подтвердится, что отъезд Клюшина в Швейцарию, арест и последующая экстрадиция были операцией американских спецслужб, то это станет еще одним свидетельством того, что в условиях усиливающихся репрессий даже самые проверенные и надежные выбирают свободу.