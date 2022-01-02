Президент Финляндии заявил, что страна может вступить в НАТО

В новогодней речи президент Финляндии г-н Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) говорил об угрозах, возникших в связи с ситуацией на российско-украинской границе и ультиматумом, выдвинутым 15 декабря 2021 года российскими властями в адрес ЕС и США с требованием дать письменные гарантии, предусматривающие отказ от включения в Североатлантический альянс ближайших соседей России.



Ниинистё в частности сказал , что «возможности Финляндии для маневра и свобода выбора также включают возможность военного согласования и подачи заявки на членство в НАТО, если мы сами примем такое решение. Деятельность НАТО — это так называемая политика открытых дверей (Open Door Policy), которая неоднократно подтверждалась Финляндии, в том числе публично».

Президент Финской республики также сказал, что ситуация может прояснить в середине января, когда в Женеве начнутся переговоры между Россией, США и НАТО. Для Финляндии важно, заметил он, что в переговорном процессе участвует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Таким образом, дал он понять, вопросы, касающиеся европейской безопасности, не осуждаются через голову небольших стран — членов ЕС, таких как Финляндия.

Ниинистё не в прямую, но напомнил, что соглашательство с диктаторами до добра не доводили — он не назвал ни Чемберлена, ни Мюнхенский сговор, но аллюзия его была очевидна: «Мы должны сохранять надежду, но не выдавать желаемое за действительное. В такие моменты на ум приходят и уроки Генри Киссинджера. Согласно его циничному заявлению, всякий раз, когда предотвращение войны было основной целью группы держав, международная система оказывалась во власти самого безжалостного ее члена. Этот принцип также может быть подвергнут испытанию в диалоге, который начнется во второй неделе января».

Переговоры в Женеве между Россией и США начнутся 10 января. "Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман»,—сообщил МИД РФ.

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