Путин уволил главного (пре)следователя оппозиции

Рустам Габдулин — старший следователь СК, генерал-майор в возрасте чуть за сорок — это имя хорошо известно оппозиционерам и их адвокатам.

СМИ сообщают, что указом президента Путина он уволен из Следственного комитета РФ.

По данным Коммерсанта указ был подписан еще 28 декабря. Источники издания в СК утверждают, что Габдулин сам подал рапорт об отставке еще в начале декабря.

Указ не опубликован на общедоступных сайтах, но сам Габдулин разослал его выдержки своих знакомым, сообщают источники.

Габдулин вел все главные дела против людей, протестовавших против политических практик и методов нынешнего режима, начиная еще с «Болотного дело» 2012 года, когда после возвращения Путина в Кремль в тюрьмы были отправлены десятки молодых людей, вышедших на протест с день инаугурации старого/нового президента.

Дальше в портфолио следователя Габдулина добавилось «Московское дело», когда тысячи молодых вышли на улицы Москвы, протестуя против фальсификациях на стадии регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу 2019 года.

И именно Габдулину было поручено вести «дело о мошенничестве» и «отмывании денег» в организациях Алексея Навального, которые летом 2021 года были признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

В 2019 году Габдулин был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 1 степени.