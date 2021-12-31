Reuters узнал о подготовке властей России к новой волне COVID-19 в начале 2022 года

Власти России ожидают очередного всплеска инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в стране в январе-феврале 2022 года. как передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, новую волну спровоцирует распространение штамма «омикрон». Согласно прогнозам, после новогодних праздников уровень заболеваемости может превысить 50 тысяч случаев в сутки.

По данным федерального оперштаба, пиком пандемии в стране до сих пор остается 6 ноября 2021 года, когда было выявлено 41 335 заразившихся.

Официально в России зафиксировано 103 случая инфицирования «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала распространение этого штамма в стране неизбежным.

Источники Reuters в Кремле отмечают, что пока течение болезни при «омикроне» выглядит легче, чем при «дельте». «Ожидается, что омикрон приведет к меньшему количеству госпитализаций, чем дельта, люди будут просто сидеть дома», — прогнозирует собеседник агентства.