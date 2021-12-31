Суд назвал причины блокировки сайта «ОВД-Инфо»*

В «ОВД-Инфо»* назвали обоснование Луховицкого городского суда Московской области бредом и подчеркнули, что занимаются освещением политических событий, а не оправданием терроризма и экстремизма.

Какие именно причины блокировки приводятся в решении суда:

статья о деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», якобы направленная на оправдание терроризма;

статья о «Свидетелях Иеговы», в которой содержатся «оценки борьбы» с организацией со стороны государства;

материал о несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального (суд решил, что «в основе идейной направленности» статьи «лежит убеждение» в необходимости участвовать в таких акциях и нарушать закон);

статья об «украинских террористах», в которой «основной коммуникативной направленностью» якобы было оправдание причастных к терроризму;

статья о теракте в здании ФСБ в Архангельске, в которой тоже нашли «оправдание действий, направленных на нарушение действующего законодательства».

Как отмечает «Коммерсантъ», во всех случаях инстанция ссылается на некие доказательства «оправдания экстремизма и терроризма», полученные, в том числе, на основании лингвистической экспертизы. При этом отмечается, что «лица, подлежащие привлечению к участию в деле в качестве ответчиков, не установлены, сведений об их наименовании и месте нахождения в суд представлено не было».

«ОВД-Инфо» обратил внимание, что суд нарушил множество процессуальных норм, правозащитный проект обжалует решение о блокировке. «Да, естественно, мы занимаемся освещением политических преследований и поэтому пишем про самые разные уголовные дела и судебные процессы, в том числе про те, что имеют отношение к антиэкстремистскому законодательству. Это нормальная правозащитная работа, для этого мы и существуем, никакого даже и намека на оправдание экстремизма тут нет и быть не может»,— заявил сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин.

25 декабря Роскомнадзор на основании решения суда заблокировал сайт «ОВД-Инфо» и потребовал от соцсетей удалить аккаунты правозащитного проекта. «Яндекс» убрал «ОВД-Инфо» из поисковой выдачи в России.

*«ОВД-Инфо» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

**«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Свидетели Иеговы» запрещены в России