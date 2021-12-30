Путин подписал закон о внесудебной блокировке контента за оправдание экстремизма и терроризма

Отныне у генпрокурора и его заместителей есть право обращаться в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, которые распространяют данные, содержащие ложные сообщения об актах терроризма, обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности.

Помимо этого, во внесудебном порядке возможна блокировка сайтов, содержащих информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена. Действие документа также распространяется на сайты с предложением приобрести поддельный документ, предоставляющий право или освобождающий от обязанностей. Авторы поправок заверяли, что речь идет, в первую очередь, о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестах.