«Back To The USSR!»

Последняя неделя 2021 года определенно войдет в историю как Судная неделя «Мемориала»*. Ведь именно за три дня этой декабрьской недели с 27-ого по 29 декабря российская власть ликвидировала практически все структуры самой старейшей и авторитетной общественной организации России. Уже много сказано и написано о символизме этой предновогодней «спецоперации»: уничтожение просветительской, правозащитной организации, у истоков которой тридцать лет назад стоял великий правозащитник академик Андрей Сахаров, чье столетие отмечалось именно в 2021 году. Но здесь речь не только в символизме, но и в логике исторического процесса: «Мемориал»* уничтожен Верховным судом России, которым вот уже тридцать лет руководит Вячеслав Лебедев, назначенный на эту должность «отцами» российской судебной реформы, предполагавшей независимость суда. Тот самый Вячеслав Лебедев, который в последние годы окончательно похоронил эту самую судейскую независимость.

Надеюсь, что в учебниках истории, изданных в прекрасной «России будущего», напишут не только о символическом значении ликвидации общества «Мемориал»*.

Напишут не только о том, как это происходило, но и о том, каковы были причины и, главное, триггеры для стремительного уничтожения столь мощного движения гражданского общества.

Вот хронология: в иске Генпрокуратуры РФ к «Международному Мемориалу»* изначально говорилось лишь о нарушениях маркировки и систематических нарушениях закона об иностранных агентах. И рвение Генпрокуратуры, казалось, свидетельствовало лишь о том, что надзорное ведомство ратует за соблюдение законодательства.

А вот последовавший за первым иском второй — уже московской прокуратуры оказался более откровенным: столичные гособвинители обосновали свои претензии к ПЦ «Мемориал»* «признаками оправдания терроризма и экстремизма».

И уже тогда стало очевидно: государство не остановится.

27 декабря Петрозаводским городским судом к 15 годам колонии строгого режима был осужден Юрий Дмитриев, глава карельского «Мемориала»*. Его уголовное преследование и суды над ним длились пять лет. Дело Дмитриева стало первым, когда "педофильская" статья была применена в отношении политического оппонента власти. Жесточайший приговор карельского суда в отношении ранее дважды оправданного правозащитника уничтожил последние иллюзии самых неисправимых оптимистов: «Мемориалу»* пощады не будет.

Тем более, что накануне этой самой «судной недели» по решению Луховицкого суда Московской области был заблокирован сайт «ОВД-Инфо»*— дочерней организации «Мемориала»*.

А дальше ситуация стала развиваться, что называется, крещендо: 28 декабря во время прений в Верховном суде по иску Генпрокуратуры к «Международному Мемориалу»* гособвинитель Алексей Жафяров, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ и вовсе перестал стесняться и озвучил истинные причины преследования организации: «Спекулируя на теме политических репрессий, «Международный «Мемориал»* создает лживый образ СССР как террористического государства, «вместо памяти о славных достижениях «Мемориал»* заставляет каяться за советское прошлое». Обращаясь к судье Алле Назаровой, призывая ее в союзники, прокурор изображал крайнее возмущение : «Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников Родины и нацистских пособников?! Наверное, потому, что за это кто-то платит».

Судья Назарова, скрывая за медицинской маской свои истинные чувства, внимала прокурору и что-то писала, глядя в стол. Вернувшись из совещательной комнаты, она солидаризировалась с Жафяровым и вынесла решение о ликвидации «Международного Мемориала» *.

На следующий день, 29 декабря, судья Московского городского суда Михаил Казаков в свою очередь солидаризировался с судьей ВС Аллой Назаровой и вынес решение о ликвидации ПЦ «Мемориал»*.

Да, в российской судебной системе нет прецедентного права. Но трудно было предположить, что после конкретных обвинений в антигосударственных действиях, озвученных в ходе прений столичными гособвинителями Дмитрием Сухоруковым и Анастасией Аверьяновой, решение судьи Казакова может быть в пользу ПЦ «Мемориал»*.

Вот эти обвинения, не имеющие ни малейшего отношения к пресловутому закону об «иностранных агентах»: участие во всех протестных движениях, поддержка протестов, направленных на дестабилизацию страны, поддержка признанных экстремистскими объединения «Фонд борьбы с коррупцией»** и штабов Навального**, а также иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

Заместитель прокурора Нагатинской межрайонной прокуратуры города Москвы Дмитрий Сухоруков упомянул в своей речи и списки политзаключенных, составляемых ПЦ «Мемориал»*. Он подчеркнул, что речь в списках идет об «осужденных за участие в террористической и экстремистской деятельности, шпионаже, организации массовых беспорядков, а также коррупционеров, мошенников и растлителей».

Списки эти в прокуратуре были изучены с пристрастием, и Сухоруков это продемонстрировал: «В настоящее время списки включают 961 человек, из которых 343 являются членами террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и экстремистского объединения «Свидетели Иеговы». В частности, туда входит Пичугин – бывший глава службы безопасности ЮКОСа, приговоренный к пожизненному лишению свободы за организацию серийных убийств, Дмитриев, а также Цуркан, Парпулов, Бобышев, Лапыгин – все привлечены к уголовной ответственности за шпионаж в пользу иностранных государств».

Как видим, на заседании Мосгорсуда было произнесено то самое имя, которое не решается произнести даже сам президент Владимир Путин. А вот прокурор Сухоруков решился и упомянул «штабы Навального»**.

Для меня очевидно, что все обвинения в отношении «Мемориала»*: в «клевете на советский строй», в «создании негативного образа российского суда», «оправдании терроризма и экстремизма» — это не причины преследования организации, а лишь последствия принятого на самом верху решения о немедленной и бесповоротной ликвидации «Мемориала»*.

А причина и, если хотите, подоплека этого «наезда и зачистки» кроется именно в поддержке Алексея Навального.

Я ни в коей мере не умаляю всех достижений «Мемориала»* и его огромной, мощной деятельности, которая годами раздражала и бесила ФСБ , но все же уверена, что именно поддержка Навального ускорила расправу над организацией.

И возможно, вот это заявление «Мемориала», принятое почти год назад, 18 января 2021 года, было положено в нужную папочку для Владимира Путина.

«17 января в московском аэропорту «Шереметьево» был задержан Алексей Навальный. Вместе с новыми уголовными делами это стало частью очередной политически мотивированной репрессивной кампании против оппозиционного политика.

Использование российскими властями уголовного преследования для подавления политических оппонентов — практика возмутительная, недопустимая, но уже привычная. Однако и на этом фоне воскресное задержание Навального поражает цинизмом и пренебрежением даже видимостью законности.

Навального задержали по требованию ФСИН, якобы из-за нарушения им условий испытательного срока, назначенного приговором по «делу Ив Роше» в декабре 2014 года. Этот приговор незаконен — не только по нашему мнению, но и согласно решению Европейского суда по правам человека, который в 2017 году счёл его произвольным и необоснованным, а в 2019 году признал домашний арест Навального по этому делу политически мотивированным. /…./

В конце 2020 года, после покушения на его жизнь с использованием боевого отравляющего вещества, Навальный находился на лечении и реабилитации в Германии. Сам Навальный и независимые расследовательские группы предъявили убедительные, никем не опровергнутые доказательства непосредственного участия российского государства в этом покушении/…/ Задержание под незаконным и безосновательным предлогом оппозиционного политика, ни от кого не скрывавшегося и публично объявившего о своем возвращении после покушения, — политически мотивированный произвол и расправа».

Правозащитный центр «Мемориал» считает Алексея Навального политзаключённым и требует его немедленного и безусловного освобождения».

Не могу не упомянуть и о «вишенке на торте» — проекте закона о российском гражданстве, который в тот же день 29 декабря внес на рассмотрение Госдумы сам президент Владимир Путин. Он предложил ввести в России институт прекращения гражданства, а по сути, вернуть тот самый институт лишения гражданства, который существовал в СССР и применялся к советским диссидентам = «врагам народа».

Госдума пообещала рассмотреть законопроект в приоритетном порядке в начале 2022 года.

Ну что ж, с Новым годом, дорогие товарищи! И как говорится, «Back in the USSR!»

* «Международный Мемориал» и ПЦ «Мемориал», «ОВД-инфо» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов».

** ФБК в 2019 году объявлен "иностранным агентом"; в 2021 году ФБК, штабы Навального признаны российскими властями экстремистскими организациями.