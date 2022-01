Группа Pet Shop Boys высказалась в поддержку «Мемориала»*

«Все друзья России будут встревожены из-за этого решения» («All friends of Russia will be disturbed by this decision»), — написали музыканты, сопроводив сообщение логотипом правозащитной организации и ссылкой на новость «Би-би-си» о ликвидации «Международного Мемориала»*.

28 декабря Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал»*, удовлетворив иск Генпрокуратуры. 29-го числа Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» по иску прокуратуры Москвы.

Сторона обвинения утверждала, что организации систематически нарушали требования закона об «иностранных агентах», не маркируя свои публикации. Прокуратура также нашла в их действиях «оправдание терроризма и экстремизма».

ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию организаций. Исполнение решений по «Международному Мемориалу»* и правозащитному центру «Мемориал»* должно быть заморожено, пока в Страсбурге не рассмотрят жалобу на закон об «иноагентах».

«Это первая жалоба на закон об "иностранных агентах", поданная одиннадцатью российскими НКО в 2013 году. "Международный Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал" были одними из заявителей», — сообщается в Telegram-канале ПЦ «Мемориал»*.

Европейский суд по правам человека ссылается на 39-е правило своего регламента, которое позволяет судьям до рассмотрения жалобы принимать экстренные обеспечительные меры для защиты заявителя.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»