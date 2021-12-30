Аптеки предупредили о скором прекращении продажи ртутных термометров

Как поясняет газета «Ведомости», такое требование содержится в Минаматской конвенции, которая ограничивает использование ртути в бытовых условиях. Её подписали в 2013-2014 годах 128 стран, включая Россию, которая пока ещё не ратифицировала документ. В нем говорится, что с 2020 года запрещено производство, экспорт, импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

Крупнейший производитель ртутных термометров в мире — Китай. В 2019 году на него приходилось 95,7% импортированных в Россию термометров, содержащих ртуть, следует из данных ФТС.