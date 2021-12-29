Мосгорсуд рассматривает иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*

Прокуратура Москвы утверждает, что организация нарушает закон о маркировке «иноагентов»

Заседание началось в 10:09, судья — Михаил Казаков.

Адвокат Илья Новиков спросил, случайно ли иски против «Международного Мемориала»* и ПЦ были поданы в одно время.

Судья снял вопрос, но прокурор все же ответил: это случайное совпадение





Прокуратура:

Собраны достаточные доказательства того, что ПЦ демонстрирует устойчивое пренебрежение законом и грубо нарушает права граждан, существует на деньги из иностранных источников, в том числе — непосредственно от государств. Свою финансовую деятельность ПЦ осуществляет непрозрачно, в отчетах нет полных сведений о доходах и расходах. Также представитель прокуратуры говорит о партнерстве «Мемориала»* с «ОВД-Инфо»*.





Юрист Григорий Вайпан:

Просит обратить внимание, что по закону в прениях не допускается обсуждение вопросов, не рассматривающихся в судебных заседаниях. Например, деятельность «ОВД-Инфо».





Прокуратура:

ПЦ участвовал во всех протестных движениях, поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны. Списки [политзаключенных] направлены на формирование негативного восприятия судебной системы РФ. И, в том числе, в целях дезинформирования граждан РФ.

Неоднократно принимались меры реагирования в отношении ПЦ, которые не привели к их исправлению.

Доводы ПЦ об отсутствии требования к маркировке не соответствуют обстоятельствам дела. Как указано в постановлении Мосгорсуда по очередному постановлению Тверского суда, при издании материалов они должны маркировать их указанием, что организация — «иноагент». ПЦ демонстрирует устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам, нарушает права граждан и право на доступ к информации. Считаем нарушения неоднократными и грубыми. Просим ликвидировать ПЦ. Ликвидация — соразмерная мера с целью соблюдения прав граждан и интересов РФ.





Слово берет глава Совета ПЦ Александр Черкасов:

Ваша честь, ваше сегодняшнее решение — любое решение по иску — докажет нашу правоту. Если вдруг вы последуете логике всего хода процесса и откажете в иске или если вы удовлетворите его. Я благодарен представителем прокуратуры, что они явно изложили истинные мотивы претензий к нам — это не маркировка или ее отсутствие (это лишь повод, предлог). Ссылки на то, что отсутствие маркировки нарушает права граждан — это проекция, как сказали бы психологи. Это попытка лишить граждан доступа к важной информации. Спасибо, что упомянули «ОВД-Инфо»* как организацию, помогающую гражданам. Спасибо, что упомянули работу на Кавказе и отдельное спасибо, что упомянули работу по политическим репрессиям. <…> Нас можно закрыть! Но само это явление и интерес граждан, и понимание граждан России к этому вопросу и этой стороне жизни — никуда не денется. Сейчас вы, государство, пытаетесь разбить красную мигающую лампочку, которая сигнализирует, что что-то не так, а не решить саму проблему.







Юрист Татьяна Глушкова:

Представители истца в своем выступлении много говорили о каких-то обстоятельствах, которые не были заявлены в иске, и которые не были исследованы в судебном заседании. Я все-таки сосредоточусь на некоторых доводах, которые мы рассматривали в заседаниях. Представители истца сказали, что существует совершенно определенная трактовка, и что маркировка иностранного агента должна иметь определенный текст. Но в ходе суда был исследован запрос депутата Котеночкиной и ответ на него. Там указано, что требования к форме и порядку маркировки законодательством не установлены.

22 декабря Роскомнадзор дал неофициальные разъяснения «Коммерсанту», которые соответствуют позиции истца сейчас. Может ли быть ситуация, когда текст закона не изменился, но в течение года один и тот же орган трактует его по разному? Представляется, что в правовом государстве — нет.

Что касается того, что в отношении ПЦ регулярно были претензии, но ПЦ не реагировал. Если их проанализировать, то истец, во-первых, завысил их количество более чем вдвое. Во-вторых, если посмотреть на конкретные нарушения, то системности там нет вообще.





Юрист Наталия Секретарева:

О том, грубы такие нарушения, как отсутствие маркировки на нескольких публикациях ПЦ. В иске указано, что они грубые по двум причинам: вред общественным интересам и вред здоровью и развитию детей. В ходе рассмотрения дела представители немного изменили оба пункта (но иск менять не стали). По указанным пунктам ничего не сказали. Зато сказали, что отсутствие маркировки угрожает национальной безопасности и что мы угрожаем своей немаркировкой психическому здоровью граждан. Ещё прозвучало, что если бы это не угрожало, закон об иноагентах не был бы принят. К счастью, ответ на этот вопрос — зачем был принят закон об иноагентах — дал Конституционный суд. Суд указал, что сам факт иностранного финансирования не может ставить под сомнение лояльность таких организаций государству. НКО-иноагент не предполагает негативной оценки со стороны государства.

Истец указал, что мы формируем мнение о необязательности исполнения судебных решений как претензию к нам. Так давайте обратим внимание на необходимость соблюдения того, что сказал КС, а то сейчас истец это игнорирует.





Юрист Григорий Вайпан:

Новых ссылок на законодательство, кроме указанного в иске, истцы не представили. Я читал статью 6 о судебной системе вдоль и поперек — я не нашел там пунктов, которые мог бы нарушить ПЦ. Все, что там сказано — это то, что судебные акты обязательны. ПЦ «Мемориал»* в курсе, что они обязательны, что их надо исполнять и никогда не отрицал этого. Само утверждение, что эти акты незаконны, никак не влияет на их исполнение. Сейчас мы впервые услышали в прениях, что Статью 6 истец полагает толковать как обязанность третьих лиц уважать судебные решения. Такого требования ни в законе, ни в его толкованиях никогда не было! Но я бы хотел подробнее остановиться на конкретных фактах, которые вменяют ПЦ в иске.

Например, мнение ПЦ о недостаточной мотивированности некоторых актов Верховного суда. Я хотел бы сослаться на исследование Жаркова и Константиновой: «В тексте присутствует интернациональная направленность на выражение субъективного мнения о неправосудности решений ВС». Мы не говорим в данном процессе о практике ЕСПЧ, мы обсуждаем очень конкретные вопросы: мнение ПЦ о судебном решении, признавшим организацию террористической. И это мнение ставится нам в вину.

Вчера мы слышали, что Международный Мемориал клевещет на СССР. А здесь, видимо, речь идет об аналогичной «клевете на РФ». Но оклеветать государство нельзя. Это не человек, у него нет ни чести, ни достоинства. Даже когда речь идет о тех государствах, которые не преследуют своих граждан по политическим мотивам. Оценочные мнения не могут является клеветой, потому что их нельзя проверить на правдивость и ложность — они оценочные! По сути ПЦ пытаются ликвидировать за критику судебных решений. Но чем это запрещено — непонятно. Статью 6 мы уже обсудили, других ссылок на закон представлено не было.

Сегодняшнее обвинение точь-в-точь повторяет обвинения в отношении советских диссидентов. Мы не случайно приложили к делу часть приговоров. Я процитирую приговор в отношении Сергея Ковалева: «Клеветнически отражает законные действия советских правоохранительных органов». Приводит приговор Мосгорсуда в отношении Юрия Шихановича: там тоже искажение информации о деятельности советских правоохранительных органов. Я предлагаю уважаемому суду сравнить эти формулировки с формулировками из иска. Совпадает почти дословно.

Почему это важно юридически? Потому что эти преследования были признаны политическими репрессиями. Это уже российское государство признало политическими репрессиями. Действие закона о политических репрессиях, кстати, продолжается. Там нет конечной даты. То есть решение о ликвидации ПЦ будет попадать под действие этого закона, будет политической репрессией.





Адвокат Мария Эйсмонт:

Я хотела бы сосредоточиться на выступлении уважаемых оппонентов. Как абсолютно случайно совпадает дата подачи исков у прокуратуры, так, полагаю, совершенно случайно совпало, что сегодня мы опять слушаем в прениях выход за предмет и основание иска. В очередной раз нам было показано, что данный процесс носит ярко выраженный политический характер.

Раз уж истец затронул практику ЕСПЧ, давайте вспомним дело Гасангусейновых. Именно ПЦ позволил себе задать вопросы (не оправдывая терроризм), а действительно ли убитые пастухи — террористы? И российское государство в итоге согласилось, что террористами они не были. И вот недавно ЕСПЧ решил, что РФ нарушила право на жизнь пастухов. Виновны в убийстве представители власти, а расследование было неэффективным — никто не наказан, виновные не найдены. Каждый имеет право усомниться в том, что, несмотря на предъявление обвинений, они могут быть несправедливыми.

Мы просто просит для «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ) справедливого суда, а не называем их красавчиками, как недавно назвало «Талибан» (признан террористической организацией) одно из государственных СМИ [RT].

Позволю дать совет — если истец хочет, чтобы деятельность ПЦ не была так востребована в обществе и не имела такой общественной поддержки, пусть государство меньше нарушает права граждан. И тогда дорожка к нам зарастет бурьяном.





Адвокат Михаил Бирюков:

Какие именно права и законные интересы нарушил ПЦ, какой ущерб он нанес? Мы не услышали. Только предположение о том, что отсутствие маркировки может вызвать депрессию у граждан, прозвучало как угроза нашей стране.

Сегодня истцы упомянули «ОВД-Инфо»*, которое, по их мнению, дестабилизирует обстановку, участвует в массовых акциях. Но ведь это же не так. (Бирюков привёл число людей, которым проект «ОВД-Инфо»* смог помочь и помогает до сих пор). Их тысячи! Это реальная помощь по защите прав и законных интересов граждан. Именно «ОВД-Инфо»* позволяет получить гражданам гарантированную (Конституцией!) квалифицированную юридическую помощь.

Истец говорит о дестабилизации ситуации в Ингушетии силами ПЦ, но все ровно наоборот. Когда социальная напряженность там достигла апогея, силами юристов ПЦ удалось добиться выплат переселенцам. И это снизило напряжение. Порядка 10 000 человек получили компенсацию. Это к вопросу о соразмерности требований, которые выдвигает истец, с теми нарушениями, которые отмечены в его иске.





Адвокат Илья Новиков:

Мои коллеги всё сказали правильно, они прекрасные юристы. Возможно, слишком хорошие для этого дела. Их анализ по ходу данного дела несколько раз находил юридические основания там, где их, с моей точки зрения, нет. Как было сказано в начале Черкасовым [глава Совета ПЦ Александр Черкасов], речь идет о ликвидации организации по политическим мотивам, чтобы ПЦ больше не делал то, что он делает, не помогал тем, кому он помогает.

Сегодня мы услышали, что подача исков в один день — это совпадение. Я не думаю, что в зале есть хоть кто-то, кто в это поверил. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что цели политические. Государству не нравится, что ПЦ говорит, как он себя ведет. У суда есть возможность, опираясь на ст.45 КАС [Кодекс административного судопроизводства] отказать в иске.

Еще вопрос, который вызывает мою личную боль, это вопрос об уважении к суду. Дело «Мемориала»* — это дело такого сорта, что вам, ваша честь, не уйти о того, что ваше решение будет изучаться внимательно и пристрастно.

Чем слабее аргументация прокуратуры, тем большего мужества требуется суду, чтобы отказать ей. Мне сложно поверить, что вы [судья Мосгорсуда Михаил Казаков] сможете быть тем героем, который вынесет решение против требований прокуратуры. Но мало что доставит мне большее удовольствие, чем извиниться перед вами, если я ошибаюсь. Я не верю в успех этого процесса, но тем не менее стал участвовать в нем. Крайне важно, идет ли корабль ко дну с поднятым флагом или добровольно его спускает. Мемориал идет ко дну с поднятым флагом — он не будет спущен!

Минюст отказался участвовать в прениях.

Суд удаляется для вынесения решения.





Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал». Принятие этого решения заняло у судьи Михаила Казакова полчаса.





*«ОВД-Инфо», «Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»