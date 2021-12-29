США и ЕС осудили ликвидацию «Международного Мемориала»*

«Мы призываем российские власти прекратить преследование независимых голосов и правозащитников и выражаем солидарность с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний», — цитирует Прайса Reuters.

Боррель в свою очередь выразил крайнее сожаление решением о ликвидации «Мемориала»*, который «играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека». «Критический взгляд на собственное прошлое имеет существенное значение для здорового развития и прогресса общества. Подавление свобод в конечном итоге ослабит тех, кто этим занимается», — написал он в Twitter.

Накануне Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал»*. NT вел текстовый онлайн заседания. Иск Генеральной прокуратуры был аналогичен поданному их московскими коллегами, однако во время прений сторона обвинения внезапно выступила с утверждением, что историко-просветительское общество «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников».

Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация обжалует его и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе не произойдет.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»