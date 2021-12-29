Amnesty International раскритиковала решение суда о ликвидации «Международного Мемориала»*

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что «Международный Мемориал» — уважаемая организация, которая неустанно работала над документированием зверств и политических репрессий, совершенных в годы правления Иосифа Сталина и других советских лидеров, приводит ее слова «Радио Свобода»*.

Закрытие «Международного Мемориала»* представляет собой прямое посягательство на право на свободу слова и ассоциации, сказала Стразерс.

Накануне Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал»*. NT вел текстовый онлайн заседания. Иск Генеральной прокуратуры был аналогичен поданному их московскими коллегами, однако во время прений сторона обвинения внезапно выступила с утверждением, что историко-просветительское общество «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников».

Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация обжалует его и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе не произойдет.

*«Радио Свобода», «Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр иностранных агентов