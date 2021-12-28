Путин уволил замдиректора ФСИН Анатолия Якунина

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», — сказано в документе.

Подробности отставки не приводятся.

Якунин был назначен на должность замдиректора ФСИН в августе 2020 года. До этого четыре года руководил московским главком МВД.

25 ноября Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова и поставил на его место замглавы МВД генерала Аркадия Гостева.

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию видеоархива пыток и изнасилований в саратовской тюремной больнице. В связи с инцидентом было возбуждено около 20 уголовных дел, из ФСИН уволены 18 сотрудников управления.