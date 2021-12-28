Хакеры пообещали отомстить ФСИН за пытки заключенных

«Вы обязаны прекратить пытки заключенных. Ведите свою деятельность законно, или последствия будут необратимы», — говорит на видео человек в маске Гая Фокса и с измененным голосом.
Также он обещает опубликовать фото «извращенцев и педофилов», а от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний требует прекратить издевательства над осужденными.
Минувшей осенью Gulagu.net опубликовал видеоархив ФСИН с записями пыток заключенных в российских колониях. После этого Следственный комитет завел сразу несколько дел, а глава службы Александр Калашников покинул пост.
26 декабря хакеры из Universal объявили «вендетту» ФСИН, а также организовали DDOS-атаку на сайт ведомства, она была прекращена после того, как основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал группу действовать в рамках правового поля.