Россия выдаст Белоруссии еще одного участника акции протеста

Адвокат Мария Красова сообщила телеканалу «Дождь»*, что экстрадиция проводится с нарушениями. «Нет сомнений, что дома Дмитрию угрожают пытки, и что его не ждет справедливое судебное разбирательство», ― сказала она.

Доказательством по делу считается распечатка прослушки телефонных разговоров его знакомых, уточнила адвокат.

Telegram-канал NEXTA пишет, что Подлобникова задержали после акции протеста 9 августа 2020 года в Жлобине. Он провел трое суток в районном отделе милиции. Затем он уехал на заработки в Россию.

В мае 2021 года Подлобникова задержали по запросу Минска, он находится в СИЗО в подмосковной Коломне.

Россия уже выдавала Белоруссии граждан республики, участвовавших в акциях против итогов президентских выборов. Так, Москва отправила в Минск бойца ММА Алексея Кудина, обвиняемого на родине в сопротивлении сотруднику милиции во время протеста 12 августа 2020 года в Молодечно.

Европейский суд по правам человека запретил выдачу спортсмена из-за угрозы пыток, но через несколько часов российский суд вынес решение об экстрадиции Кудина. На родине ему дали два с половиной года колонии.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»