Лукашенко нашёл способ остаться у власти пожизненно

Власти республики опубликовали для «общественного обсуждения» проект новой конституции страны.

В документе указано, что один и тот же человек может быть президентом не более двух пятилетних сроков.

Теперь слово за широкими слоями белорусского общества: гражданам предлагается присылать свои идеи по доработке документа на специальный электронный либо почтовый адрес. Думать над этим текстом предлагается не больше полутора месяцев. Референдум по обновлению Конституции может состояться уже во второй половине февраля. Чтобы проект вступил в силу, необходимо собрать в его поддержку не менее половины голосов.

Более-менее четкие очертания проект Конституции начал обретать еще в сентябре. Тогда на заседании конституционной комиссии президент Белоруссии Александр Лукашенко совершенно четко обозначил, что он хочет получить от проекта обновленного основного закона страны.

«Мы после прошлого года понимаем, что их [оппозицию] допустить к власти нельзя, потому что это не только нас ликвидирует — уничтожит страну», — заявил он.

Также вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. У него будет право законодательной инициативы. Оно может смещать президента с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены либо другого тяжкого преступления. Сейчас глава государства может быть только досрочно освобождён от должности решением парламента по состоянию здоровья.

В проекте также указано, что президент будет лишён права назначать и увольнять членов ЦИК, председателей высших судов и членов Конституционного суда, председателя Комитета госконтроля. Не сможет глава государства уволить и генпрокурора, главу и правление Нацбанка. Назначить их на эти должности президент сможет только после предварительного согласия Совета Республики.

«Главное в работе группы — не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий», — говорил президент в октябре, когда ему представили доработанную версию документа.

При этом президент Белоруссии, который прекратил исполнение полномочий, не может привлекаться к ответственности за действия, совершённые на посту. По окончании исполнения полномочий он имеет право стать пожизненным сенатором. Более того, он может возглавить Всебелорусское народное собрание, а значит, получить все полномочия этого органа, включая власть над новым президентом. По сути, Лукашенко, если решит избраться на этот пост, сможет и дальше править страной.

Изменения в основной закон анонсировались еще с июля 2020 г., перед выборами 9 августа, когда проходили акции протеста. На избрании президента, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и была вынуждена покинуть страну под давлением властей. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками, которые применяли против мирных протестующих дубинки, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Сотни участников протестов были задержаны и арестованы, лидеры оппозиции или оказались за решёткой, или были вынуждены уехать из страны.

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