Верховный суд РФ ликвидировал «Международный Мемориал»*

Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»* заявила судья Алла Назарова по итогам сегодняшнего заседания, на котором прошли прения сторон.

Иск с требованием ликвидировать организацию ранее выдвинула Генеральная прокуратура России. Она утверждала, что «Международный Мемориал» нарушает закон об «иноагентах», не маркируя свои публикации.

NT вел текстовый онлайн заседания.

Представитель Генпрокуратуры в ходе прений заявил, что организация «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников».

Представители «Международного Мемориала» отвергли претензии Генпрокуратуры, подчеркивая, что законных оснований для ликвидации организации нет.

Как пишет «Медуза»*, председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация будет обжаловать его и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе не произойдет.

Завтра, 29 декабря, Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*.

В поддержку «Мемориала» выступали десятки организаций, в том числе международных, политиков, деятелей науки и культуры. Среди них — лауреаты Нобелевской премии мира: главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев.

*«Мемориал», «Международный Мемориал», «Медуза» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов

