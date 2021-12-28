В Верховном суде проходят прения сторон по иску о ликвидации «Международного Мемориала»*

В начале заседания выступила сторона обвинения. Представитель Генпрокуратуры утверждал, что «Мемориал* изначально создавался для памяти о жертвах, но теперь поменял свое направление: вместо памяти о славном прошлом заставляет каяться за советское прошлое. <…> Мемориал* создает лживый образ СССР как террористического государства. Почему мы, потомки победителей, должны наблюдать сейчас реабилитацию нацистов? Наверное потому, что за это кто-то платит. Это истинная причина того, что Мемориал пытается активно откреститься от статуса иностранного агента», — уверен прокурор. Он просит удовлетворить иск.

На прения сторон обвинению потребовалось 10 минут, далее слово взяла защита.

Исполнительный директор «Международного Мемориала»* Елена Жемкова:

«Мы всегда признаем свои ошибки, у нас есть процедура их исправления: мы сразу начинаем проверку. Например, во вчерашнем списке. Вот, Фатых Султанов — но он есть и в Банке данных Минобороны России, среди защитников Отечества, он также был реабилитирован в 2002 году… Я хочу отметить, что работа Международного Мемориала — это 33 года. Это 33 года длинного, черного, тяжелого труда многих людей. И мы продолжаем работать для наших людей, для нашей страны. Я прошу в иске Генпрокуратуры о ликвидации Международного Мемориала отказать».

Юрист Григорий Вайпан:

«Один из тезисов Генпрокуратуры — нарушение законодательства об иноагентах — не может быть основанием для ликвидации организации, это противоречит международным договорам, признанным и ратифицированным Российской Федерацией. Мы много слышали в этом процессе, как Мемориал нарушает "права детей". Но Комитет ООН по правам ребенка уже заявлял, что закон об иноагентах противоречит самой Конвенции о правах ребенка. И комитет ООН призывал этот закон отменить. В этом процессе все перевернуто с ног на голову. Нарушитель здесь не "Международный Мемориал"*, а российское государство, которое приняло закон об иноагентах. Пять комитетов ООН признали закон об иноагентах не соответствующим международного праву. Этот закон также противоречит Пакту о гражданских и политических правах».

Адвокат Михаил Бирюков:

«Есть позиция Конституционного суда, согласно которой международные организации не могут быть отнесены к организациям, выполняющим функции иностранного агента. То есть основанием для ликвидации Международного мемориала не может быть нарушения закона об иноагентах. И мы в этом суде не услышали от Генпрокуратуры нормативного, основанного на законе обоснования своей позиции о том, почему нужно ликвидировать "Мемориал"*. В связи с чем прошу в иске отказать».

Юрист Татьяна Глушкова:

«"Мемориал" сдает отчетность, администрирует 25 сайтов, ведет соцсети, издало 17 книг за время действия закона. Мы маркировали документы, предоставленные в процесс. Мы стараемся выполнять закон как можем. Тем не менее, государство хочет ликвидировать организацию за нарушения законодательства об иноагентах. В этом нет никакого смысла. Прокуратурой в этот процесс даже не было представлено никакой информации, что какое-либо лицо пострадало от полученной от "Мемориала" информации».

Адвокат Мария Эйсмонт:

«Ранее прокурор сказал, что Генпрокуратура реабилитировала 800 тысяч человек. Но почему их пришлось реабилитировать? От чьего имени они были убиты? Возьмите акцию «Мемориала»* «Возвращение имен», когда люди часами мерзнут на улице, в том числе молодежь (о нравственном состоянии которой так тревожится прокуратура). Они мерзнут часами в длинной очереди, чтобы зачитать одно имя в День памяти жертв сталинских репрессий. Людей расстреливали тайно, а «Мемориал» делает память о них публичной. И после этого Мемориал обвиняют в сокрытии информации».

Адвокат Генри Резник:

«Я полагаю, что исковое заявление попадает полностью под формулировку ч.7 ст.45 КАС — это недобросовестное заявление неосновательного иска. И вот когда я сталкиваюсь с такого рода исковыми заявлениями, которые направляются в суд высокопоставленными представителями власти, обличёнными большими полномочиями, когда они исходят от органов весьма влиятельных — не скрою, я оказываюсь во власти какого-то гадкого чувства. Ты думаешь: ну они же знают, что обращаются в суд с незаконными требованиями и понимают, что ты это понимаешь! Но, конечно, профессионализм и жизненный опыт способствуют тому, что ты это чувство прогоняешь, но оно постоянно подпитывается, когда ты обращаешься к тексту иска. Такого рода политически мотивированные дела, к сожалению, приводят к принятию неправосудных решений. Но есть какие-то, хотя бы ну какие-то хиленькие доказательства вот этого обвинения? Ну, конечно, нет. Хочу привлечь внимание к одному пассажу. Здесь написано, что деятельность Международного Мемориала направлена на защиту других лиц. Какие лица, мне интересно, вставали перед глазами Генпрокуратуры, когда он подписывал это заявление? Очевидно, не те лица, которые приходят на Лубянку зачитывать фамилии. Сначала каждый зачитывал три фамилии, потом две, потом одну. Потому что, если зачитывать три, эта очередь не рассосется за 20 лет».

Резник зачитывает концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий (предполагалось, что она будет реализована до 2020 года, но ее продлили до 2024-го):

«Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий. Мемориал способствует здоровью нации. Устранить сейчас это из истории страны — это посодействовать представлениям о том, как должно управляться государство. А представления эти такие: государство всегда право».

Резник продолжает:

«Хорошо, закон несовершенен. Но я делаю акцент на том, что это исковое заявление не соответствует букве вот этого закона. Вы должны, по-моему, испытывать удовлетворение от того, что этот закон не будет применен. Такие иски являются тестовыми на высокие ценности, определяющие жизнь в правовом государстве. Я надеюсь, что все присутствующие в зале станут свидетельством их торжества».

Представитель Минюста:

«Тут говорили много о постановлении КС в части маркировок. Внесение конституционно, а маркировки уже следствие этого внесения в реестр. Международная организация — это российские юрлицо, у которого имеется хотя бы одно подразделение на территории иностранного государства. Хотелось бы также обратить внимание на основания из иска — грубость и неоднократность нарушений. Нам кажется, что неоднократность убедительно доказана и не подвергается сомнению. Кроме того, ответчик продолжает нарушать законодательство».

Минюст продолжает:

«Ответчик указывает, что у него есть подразделения за рубежом, которые не внесены в реестр. И Международный Мемориал до сих пор их не внес в реестр, хотя их наличие выяснилось на первом заседании. то может свидетельствовать об осуществлении деятельности организацией с нарушением закона. Наверное ответчик ожидает каких-то мер реагирования на это, но также, как и в случае с материалами и их маркировкой — есть законная обязанность организации».

И еще Минюст:

«Из этого можно сделать вывод, что Международный Мемориал намеренно не соблюдает требования законодательства и проводит проверку пределов, до которых может его нарушать. Никакая долгая история и общественная значимость не может служить оправданием нарушения законодательства РФ».

Слово берет представитель Роскомнадзора:

«Сегодня уже цитировали, что вся информация, распространяемая организацией, подлежит маркировке. Отсюда прямой вывод, что информация не может быть размещена только на главной странице сайта. Всей совокупностью доказательств подтверждается правомерность требований иска».

Юрист Татьяна Глушкова отмечает, что РКН сначала отвечал одно, а в суде говорит другое. Напоминает, что Эйсмонт подала запросы, и можно увидеть, что РКН знает ответы на её вопросы про маркировку. Но почему-то уже почти месяц их официально не дает Эйсмонт. Также подчеркивает двойственность позиции Минюста.

Юрист Глушкова:

«В предыдущих заседаниях представитель Минюста (и это зафиксировано на аудио) говорил, что подача информации в российский реестр — наше право, а сейчас говорит, что мы не выполнили свою обязанность. Такой ситуации в правовом государстве не должно существовать!»

Суд удаляется для принятия решения.

Почти через час судья вернулась на оглашение решения. Верховный суд постановил ликвидировать «Международный мемориал» и его региональные подразделения.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов