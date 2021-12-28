Верховный суд сегодня продолжит рассмотрение иска о ликвидации «Международного Мемориала»

Как сообщается в Telegram-канале правозащитного центра «Мемориал»*, возможно, это будет последнее заседание: «В процессе рассмотрения иска против Международного Мемориала уже пройдены почти все стадии: остались только прения и окончательное решение судьи Аллы Назаровой».

«Международный Мемориал»* представляют Ян Рачинский (председатель правления), Елена Жемкова (исполнительный директор), адвокаты Генри Резник, Михаил Бирюков, Мария Эйсмонт, юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова, Наталья Морозова, Наталия Секретарева.

Генпрокуратура РФ обвиняет правозащитников в нарушении Конституции и других законов, в том числе о статусе иноагента. В надзорном ведомстве утверждают, что «Международный Мемориал»* пытался скрыть этот статус. При этом организация выплатила все выписанные штрафы (около 4 млн руб.) за нарушение закона об иноагентах.

Представитель «Мемориала»* ранее в Верховном суде отметил, что ликвидация станет нарушением принципа недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение. Эту позицию подтверждает и постановление Конституционного суда.

В начале третьей декады декабря Роскомнадзор и Минюст впервые пояснили претензии к маркировке. Юристы «Мемориала»* настаивали, что эти правила не прописаны в законе, и спорили в суде с представителями прокуратуры на предмет, нужно ли помечать каждую публикацию в соцсетях или достаточно главной страницы аккаунта. В Минюсте и Роскомнадзоре указали «Коммерсанту», что «однозначное» определение маркировки есть в «пятом абзаце ч. 1 ст. 24» закона об НКО. Опрошенные газетой юристы усомнились в однозначности нормы и предположили, что это может быть ловушкой для НКО.

«Мемориал»* исследует политические репрессии в СССР и защищает политзаключенных нашего времени.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»